За неделю рязанская скорая помощь приняла более 3 тысяч вызовов

За минувшую неделю, с 24 по 30 августа, диспетчерская служба областной станции скорой помощи приняла 3199 вызовов. Об этом сообщает региональный минздрав. Из этого числа 815 вызовов были экстренными, когда помощь была необходима для спасения жизни человека. Остальные 2384 обращения относились к неотложным случаям, когда медики требовались, но очевидного риска для жизни пациента не наблюдалось. Основными причинами обращений стали повышенное давление, травмы, аритмия, инсульты, дорожно-транспортные происшествия и обострение хронических заболеваний.