ВС РФ ударили по предприятию в Киевской области

Российские войска ударили по логистическому центру «DHL Логистик» в Киевской области — там хранили дроны и комплектующие к ним. Также поражены: торгово-логистический центр «Заммлер Склад» в Борисполе — там хранили и распределяли грузы военного назначения, логистический центр в Одесской области, сухогруз в порту «Южный».