В Ухоловском округе завершили купальный сезон

В Ухоловском округе завершился купальный сезон 2026 года. Пляж прекратил работу, сообщили в администрации округа. Власти призвали жителей отказаться от купания в водоемах. С понижением температуры воздуха и воды возрастает риск переохлаждения, судорог и резкого ухудшения самочувствия. Особое внимание просят уделить детям и не оставлять их у воды без присмотра взрослых.