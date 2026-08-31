В Ухоловском округе завершили купальный сезон
В Ухоловском округе завершился купальный сезон 2026 года. Пляж прекратил работу, сообщили в администрации округа. Власти призвали жителей отказаться от купания в водоемах. С понижением температуры воздуха и воды возрастает риск переохлаждения, судорог и резкого ухудшения самочувствия. Особое внимание просят уделить детям и не оставлять их у воды без присмотра взрослых.
В Ухоловском округе завершился купальный сезон 2026 года. Пляж прекратил работу, сообщили в администрации округа.
Власти призвали жителей отказаться от купания в водоемах. С понижением температуры воздуха и воды возрастает риск переохлаждения, судорог и резкого ухудшения самочувствия.
Особое внимание просят уделить детям и не оставлять их у воды без присмотра взрослых.
Жителей также предупредили, что отдых у водоемов в осенний период связан с повышенным риском для жизни и здоровья.