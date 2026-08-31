Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Пнд, 31
24°
Втр, 01
27°
Срд, 02
25°
ЦБ USD 85.6 -0.35 29/08
ЦБ EUR 99.68 -0.62 29/08
Нал. USD 86.86 / 87.50 31/08 10:20
Нал. EUR 101.20 / 102.00 31/08 10:20
Новости
Итоги года New
Публикации
В Рязани провалился первый день продажи топлива по номерам
28 августа корреспондент РЗН.инфо посетила несколько ря...
28 августа 19:15
15 355
Ночь премьер гибридных инноваций: ESTEO представил новые модели
25 августа премиальный автомобильный бренд ESTEO провел...
27 августа 17:31
931
Репортаж о бойцах мобильных огневых групп в Рязани
Корреспондент РЗН.инфо побывала в расположении одного и...
26 августа 12:33
2 363
Во сколько обойдутся школьные сборы в 2026 году
В 2026 году за парты в рязанских школах впервые сядут б...
25 августа 15:35
1 240
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Спецпроекты
Новое
Интервью с Павлом Малковым
Мосты, дороги и школы. Интервью с Павлом Супруном
О 90-х, фанатском движении и разочаровании в системе. Интервью с Денисом Боковым
«Сегодня чиновник не калужский волк, а товарищ». Интервью с управляющим директором ГК «Зеленый сад — наш дом»
«Я не кабинетный человек». Первое большое интервью Рустама Халикова
ИТОГИ ГОДА 2025
Все спецпроекты →
В Тамбове подросток из Рязани и его приятель украли у пожилых супругов миллион
В Ленинском райсуде Тамбова вынесли приговор двум молодым людям, которые в январе 2026 года похитили у пожилой пары более миллиона рублей, действуя как курьеры телефонных аферистов. 18-летний житель Рязани и его 17-летний приятель обманули 79-летнего мужчину и его 80-летнюю супругу, убедив их, что их сбережения в опасности, и уговорили снять деньги для «инкассаторов». Пожилые люди отдали мошенникам более миллиона рублей. Подсудимые признали вину и возместили ущерб. Суд квалифицировал их действия как мошенничество в особо крупном размере и назначил условный срок в 2 года с испытательным сроком также 2 года.

В Ленинском райсуде Тамбова вынесли приговор двум молодым людям, которые в январе 2026 года похитили у пожилой супружеской пары более миллиона рублей, действуя в роли курьеров телефонных аферистов. Об этом сообщили в МК.

Следствие установило, что злоумышленниками оказались 18-летний житель Рязани и его 17-летний приятель, входившие в состав преступной группы. Их сообщник, представившись сотрудником правоохранительных органов, убедил 79-летнего мужчину и его 80-летнюю супругу, что их сбережения находятся в опасности. Пенсионеров уговорили снять все накопления и передать «инкассаторам», которыми на самом деле были подсудимые.

Доверившись мошенникам, пожилые тамбовчане отдали им более одного миллиона рублей. В ходе судебного разбирательства оба фигуранта полностью признали свою вину и раскаялись. Ущерб, причиненный пенсионерам, был полностью возмещен.

Суд квалифицировал их действия как мошенничество в особо крупном размере, совершенное группой лиц по предварительному сговору. Несмотря на тяжесть обвинения, учитывая возраст одного из подсудимых, признание вины и возмещение ущерба, суд назначил наказание в виде 2 лет лишения свободы условно с испытательным сроком также 2 года для обоих.