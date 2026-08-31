В Тамбове подросток из Рязани и его приятель украли у пожилых супругов миллион

В Ленинском райсуде Тамбова вынесли приговор двум молодым людям, которые в январе 2026 года похитили у пожилой пары более миллиона рублей, действуя как курьеры телефонных аферистов. 18-летний житель Рязани и его 17-летний приятель обманули 79-летнего мужчину и его 80-летнюю супругу, убедив их, что их сбережения в опасности, и уговорили снять деньги для «инкассаторов». Пожилые люди отдали мошенникам более миллиона рублей. Подсудимые признали вину и возместили ущерб. Суд квалифицировал их действия как мошенничество в особо крупном размере и назначил условный срок в 2 года с испытательным сроком также 2 года.

В Ленинском райсуде Тамбова вынесли приговор двум молодым людям, которые в январе 2026 года похитили у пожилой супружеской пары более миллиона рублей, действуя в роли курьеров телефонных аферистов. Об этом сообщили в МК.

Следствие установило, что злоумышленниками оказались 18-летний житель Рязани и его 17-летний приятель, входившие в состав преступной группы. Их сообщник, представившись сотрудником правоохранительных органов, убедил 79-летнего мужчину и его 80-летнюю супругу, что их сбережения находятся в опасности. Пенсионеров уговорили снять все накопления и передать «инкассаторам», которыми на самом деле были подсудимые.

Доверившись мошенникам, пожилые тамбовчане отдали им более одного миллиона рублей. В ходе судебного разбирательства оба фигуранта полностью признали свою вину и раскаялись. Ущерб, причиненный пенсионерам, был полностью возмещен.

Суд квалифицировал их действия как мошенничество в особо крупном размере, совершенное группой лиц по предварительному сговору. Несмотря на тяжесть обвинения, учитывая возраст одного из подсудимых, признание вины и возмещение ущерба, суд назначил наказание в виде 2 лет лишения свободы условно с испытательным сроком также 2 года для обоих.