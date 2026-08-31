В Солотче начали подрезать деревья, чтобы предотвратить отключения света

Отмечается, что плановые работы по опиловке деревьев проводят с 28 августа. Ветки обрезают на участках, прилегающих к охранной зоне воздушных линий электропередачи. «Эти мероприятия являются необходимой мерой профилактики. Они направлены на предотвращение аварийных ситуаций и перебоев с электричеством, особенно в осенне-зимний период, когда из-за непогоды велик риск падения веток и деревьев на провода. Возможны временные неудобства, связанные с движением спецтехники в районе проведения работ», — указали в РГРЭС.

В Солотче начали подрезать деревья, чтобы предотвратить отключения света. Об этом сообщили в РГРЭС.

Отмечается, что плановые работы по опиловке деревьев проводят с 28 августа. Ветки обрезают на участках, прилегающих к охранной зоне воздушных линий электропередачи.

«Эти мероприятия являются необходимой мерой профилактики. Они направлены на предотвращение аварийных ситуаций и перебоев с электричеством, особенно в осенне-зимний период, когда из-за непогоды велик риск падения веток и деревьев на провода.

Возможны временные неудобства, связанные с движением спецтехники в районе проведения работ», — указали в РГРЭС.

Фото взято из канала РГРЭС в мессенджере «Макс».