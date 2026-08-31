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В Шацком районе ограничили доступ к веревочному парку из-за дефектов
В Шацком районе после вмешательства прокуратуры ограничили доступ к веревочному парку на улице Республиканской. На личном приеме к прокурору области Дмитрию Коданеву обратилась жительница Шацка. Она пожаловалась на ненадлежащее состояние объектов веревочного парка. Прокурорская проверка выявила несколько нарушений. На маршруте не хватало элементов препятствий, страховочная удерживающая сетка оказалась повреждена, а дорожку из деревянных брусьев закрепили ненадлежащим образом.

В Шацком районе после вмешательства прокуратуры ограничили доступ к веревочному парку на улице Республиканской. Об этом сообщили в региональном ведомстве.

На личном приеме к прокурору области Дмитрию Коданеву обратилась жительница Шацка. Она пожаловалась на ненадлежащее состояние объектов веревочного парка.

Прокурорская проверка выявила несколько нарушений. На маршруте не хватало элементов препятствий, страховочная удерживающая сетка оказалась повреждена, а дорожку из деревянных брусьев закрепили ненадлежащим образом.

Прокуратура Шацкого района внесла представление главе администрации округа. Сейчас доступ к объектам ограничили, а для проведения ремонта инициировали закупочные процедуры.

Устранение нарушений находится на контроле прокуратуры.