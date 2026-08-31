В Рязанской области за выходные остановили 15 пьяных водителей

По данным ГАИ, всего во время рейдов за прошедшие выходные установлено 834 нарушения ПДД, в том числе 15 фактов управления транспортными средствами в состоянии опьянения. Отмечается, что шесть водителей отказались от прохождения медицинского освидетельствования. На них составили административные материалы. Один водитель сел за руль пьяным повторно.

В Рязанской области за выходные остановили 15 пьяных водителей. Об этом 31 августа сообщили в соцсетях ГАИ по региону.

По данным ведомства, всего во время рейдов за прошедшие выходные установлено 834 нарушения ПДД, в том числе 15 фактов управления транспортными средствами в состоянии опьянения.

Отмечается, что шесть водителей отказались от прохождения медицинского освидетельствования. На них составили административные материалы. Один водитель сел за руль пьяным повторно.

Кроме того, во время рейдов зафиксировано девять нарушений, совершенных пешеходами. 21 человек управлял транспортным средством без «прав». 47 нарушений допустили водители грузовиков, 40 — мототранспорта. Также установлено 154 нарушения, связанных с управлением «тонированным» автомобилем.