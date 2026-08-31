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В Рязанской области выявили 29 нарушений миграционного законодательства
В Рязанской области сотрудники полиции за пятницу и выходные выявили 29 нарушений миграционного законодательства. В отношении иностранных граждан составили 26 административных протоколов. Из них 21 связан с нарушением правил въезда и пребывания в России, два — с предоставлением ложных сведений при миграционном учете, еще три — с незаконной трудовой деятельностью.

В Рязанской области сотрудники полиции за пятницу и выходные выявили 29 нарушений миграционного законодательства. Рейды прошли в Рязани, а также Рязанском, Рыбновском, Михайловском, Пронском, Ряжском и Александро-Невском округах. Об этом сообщили в региональном УМВД.

В отношении иностранных граждан составили 26 административных протоколов. Из них 21 связан с нарушением правил въезда и пребывания в России, два — с предоставлением ложных сведений при миграционном учете, еще три — с незаконной трудовой деятельностью.

Кроме того, три протокола составили в отношении работодателей за незаконное трудоустройство иностранных граждан.

Во время рейдов в кафе на улице Полетаева в Рязани полицейские выявили нарушения при продаже алкоголя. Они изъяли 25 литров спиртного. В отношении заведения возбудили административные расследования по ч. 2 ст. 14.16 и ч. 3 ст. 14.17 КоАП РФ.

Также сотрудники полиции нашли и задержали трех человек, которые находились в федеральном розыске по подозрению в совершении преступлений.