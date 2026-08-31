В Рязанской области в ДТП пострадали водитель «пятнадцатой» и мотоциклист

Как рассказали в ведомстве, авария случилась примерно в 19:30 30 августа. По предварительным данным полицейских, возле дома № 33 в микрорайоне Д 47-летний местный житель на ВАЗ-2115 при повороте налево не уступил дорогу мотоциклу «CFMOTO». За рулем двухколесного транспортного средства был 32-летний житель Новомичуринска. Водитель легковушки и мотоциклист с полученными травмами доставлены в медучреждение. В полиции заявили, что проводят проверку. Обстоятельства происшествия устанавливаются.

В Новомичуринске в ДТП пострадали водитель «пятнадцатой» и мотоциклист. Об этом сообщили в пресс-службе УМВД по региону.

Как рассказали в ведомстве, авария случилась примерно в 19:30 30 августа.

По предварительным данным полицейских, возле дома № 33 в микрорайоне Д 47-летний местный житель на ВАЗ-2115 при повороте налево не уступил дорогу мотоциклу «CFMOTO». За рулем двухколесного транспортного средства был 32-летний житель Новомичуринска.

Водитель легковушки и мотоциклист с полученными травмами доставлены в медучреждение.

В полиции заявили, что проводят проверку. Обстоятельства происшествия устанавливаются.