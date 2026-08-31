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В Рязанской области прокуратура добилась выдачи ребенку средств реабилитации
В Пронском районе прокуратура добилась обеспечения ребенка-инвалида необходимыми катетерами. Несовершеннолетняя нуждалась в технических средствах реабилитации по индивидуальной программе, однако семь месяцев не получала их. После вмешательства прокуратуры нарушения устранили: необходимые средства реабилитации ребенку выдали. Кроме того, ведомство обратилось в суд с требованием компенсировать семье моральный вред в размере 20 тыс. рублей.

В Пронском районе прокуратура добилась обеспечения ребенка-инвалида необходимыми катетерами. Несовершеннолетняя нуждалась в технических средствах реабилитации по индивидуальной программе, однако семь месяцев не получала их. Об этом сообщили в региональном ведомстве.

После вмешательства прокуратуры нарушения устранили: необходимые средства реабилитации ребенку выдали. Кроме того, ведомство обратилось в суд с требованием компенсировать семье моральный вред в размере 20 тыс. рублей.

В Московском и Кадомском районах прокуроры пресекли нарушения при оформлении льготных рецептов для пяти детей в возрасте до трех лет.

Всего в Рязанской области работают 36 медицинских учреждений, оказывающих помощь более чем 190 тыс. детям. Прокуроры проверили доступность для них различных видов медицинской помощи.

По итогам проверок нарушения устранили в 26 медучреждениях, в том числе 17 больниц и кабинетов дополнительно оснастили необходимым оборудованием.

Кроме того, благодаря мерам прокурорского реагирования более 80 детей получили необходимые лекарства и медицинскую помощь. В суде защитили права еще 11 детей на компенсацию расходов на приобретенные препараты. Общая сумма выплат составила 326 тыс. рублей.