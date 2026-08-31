В Рязанской области осудят двух наркозакладчиц
По данным суда, в апреле этого года женщины вступили в состав организованной группы лиц и начали раскладывать «закладки» с наркотиками по Сасову. Им грозит от 10 до 20 лет лишения свободы.
В Рязанской области осудят двух наркозакладчиц. Об этом сообщает пресс-служба сасовского суда.
По данным суда, в апреле этого года женщины вступили в состав организованной группы лиц и начали раскладывать «закладки» с наркотиками по Сасову.
Им грозит от 10 до 20 лет лишения свободы.