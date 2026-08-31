В Рязанской области могут появиться подземные хранилища для углекислого газа

По словам собеседника агентства, российские компании всерьез рассматривают перспективы размещения СО2 в подземных хранилищах. Известно, что они проводят подготовительные работы. Казанов уточнил, что в стране действуют 14 лицензий, предусматривающих геологическое изучение и оценку пригодности участков недр для строительства и эксплуатации подземных сооружений под размещение СО2. Отмечается, что такие участки есть в Рязанской, Тюменской, Вологодской, Самарской, Тверской, Челябинской областях, ЯНАО и Татарстане. Как рассказал Казанов, единственная компания, которая согласовала проект и ведет опытно‑промышленную эксплуатацию подземного сооружения для размещения СО2, — «Татнефть».

В Рязанской области могут появиться подземные хранилища для углекислого газа (СО2). Об этом сообщил глава Роснедр Олег Казанов 31 августа в интервью ТАСС.

По словам собеседника агентства, российские компании всерьез рассматривают перспективы размещения СО2 в подземных хранилищах. Известно, что они проводят подготовительные работы.

Казанов уточнил, что в стране действуют 14 лицензий, предусматривающих геологическое изучение и оценку пригодности участков недр для строительства и использования подземных сооружений под размещение СО2. Отмечается, что такие участки есть в Рязанской, Тюменской, Вологодской, Самарской, Тверской, Челябинской областях, ЯНАО и Татарстане.

Как рассказал Казанов, единственная компания, которая согласовала проект и ведет опытно‑промышленную эксплуатацию подземного сооружения для размещения СО2, — «Татнефть».