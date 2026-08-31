В Рязанской области Chery «улетела» в кювет

Авария случилась в 3.45 28 августа на дороге Сапожок — Сараи — Борец — Шацк. 79-летний водитель автомобиля Chery, житель Москвы, не справился с управлением и съехал в кювет. 68-летняя пассажирка обращалась за медпомощью.