В Рязанской области Chery «улетела» в кювет
Авария случилась в 3.45 28 августа на дороге Сапожок — Сараи — Борец — Шацк. 79-летний водитель автомобиля Chery, житель Москвы, не справился с управлением и съехал в кювет. 68-летняя пассажирка обращалась за медпомощью.
В рабочем поселке Сараи Chery «улетела» в кювет. Об этом сообщил ИД «Пресса».
Авария случилась в 3.45 28 августа на дороге Сапожок — Сараи — Борец — Шацк.
Со ссылкой на сотрудников Госавтоинспекции отмечается, что 79-летний водитель автомобиля Chery, житель Москвы, не справился с управлением и съехал в кювет.
Отмечается, что 68-летняя пассажирка обращалась за медпомощью.