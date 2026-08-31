В Рязани зафиксировали превышение сероводорода в воздухе

За неделю в Рязани зафиксировали три превышения вредных веществ в воздуха. 25 августа, при отборе и анализе проб воздуха на улице Школьная, передвижная лаборатория зафиксировала превышения ПДК сероводорода. Максимальный уровень концентрации составил 2,6 ПДКмр. 30 августа в Дашково-Песочне зафиксировали превышения ПДК сероводорода и диоксида серы. Максимальный уровень концентрации сероводорода в атмосферном воздухе составил 4,08 ПДКмр, диоксида серы — 2,07 ПДКмр. Результаты замеров направили в рязанскую межрайонную природоохранную прокуратуру, Приокское межрегиональное управление Росприроднадзора, управление Роспотребнадзора по Рязанской области и администрацию Рязани.

В Рязани зафиксировали превышение сероводорода в воздухе. Об этом сообщает региональное минприроды.

За неделю в Рязани зафиксировали три превышения вредных веществ в воздуха. 25 августа, при отборе и анализе проб воздуха на улице Школьная, передвижная лаборатория зафиксировала превышения ПДК сероводорода. Максимальный уровень концентрации составил 2,6 ПДКмр.

30 августа в Дашково-Песочне зафиксировали превышения ПДК сероводорода и диоксида серы. Максимальный уровень концентрации сероводорода в атмосферном воздухе составил 4,08 ПДКмр, диоксида серы — 2,07 ПДКмр.

Результаты замеров направили в рязанскую межрайонную природоохранную прокуратуру, Приокское межрегиональное управление Росприроднадзора, управление Роспотребнадзора по Рязанской области и администрацию Рязани.