В Рязани прокуратура помогла взыскать 22,7 млн рублей долгов по зарплате

Прокуратура Рязанской области подвела итоги работы по обращениям граждан о нарушениях трудового законодательства. В текущем периоде суды взыскали в пользу работников 22,7 млн рублей задолженности по зарплате. Количество разрешенных обращений по вопросам нарушения трудовых прав выросло до 402 против 331 за аналогичный период. Одной из причин роста числа жалоб стали обращения работников двух предприятий в Московском районе Рязани. Общая задолженность по зарплате перед их сотрудниками превышает 140 млн рублей.

Прокуратура Рязанской области подвела итоги работы по обращениям граждан о нарушениях трудового законодательства. В текущем периоде суды взыскали в пользу работников 22,7 млн рублей задолженности по зарплате, сообщили в региональном ведомстве.

Количество разрешенных обращений по вопросам нарушения трудовых прав выросло до 402 против 331 за аналогичный период. Более половины из них признали обоснованными.

Одной из причин роста числа жалоб стали обращения работников двух предприятий в Московском районе Рязани. Общая задолженность по зарплате перед их сотрудниками превышает 140 млн рублей.

Прокурор Московского района направил в суд 91 иск в интересах работников. Требования удовлетворили, с предприятий взыскали 17,6 млн рублей. С учетом исков, поданных в прошлом году, суды рассмотрели 116 заявлений и взыскали 22,7 млн рублей, включая компенсацию морального вреда и проценты за несвоевременную выплату зарплаты.

Прокуратура также защищает трудовые права участников СВО. После обращения одного из военнослужащих, получившего ранение и потерявшего руку, предприятие выплатило ему и еще 20 работникам задолженность по зарплате. Общая сумма составила 768 тыс. рублей.

В отношении руководителя организации также возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 145.1 УК РФ о полной невыплате зарплаты свыше двух месяцев. Расследование продолжается.