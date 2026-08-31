В Рязани продолжили допрашивать свидетелей по уголовному делу Артема Никитина

31 августа зачитали протокол допроса умершего свидетеля по делу — соответствующую справку прокурор предоставила суду. Также допросили свидетеля — предпринимателя Егора Джугунусова. Он рассказал, что с подсудимым не знаком, но работал с потерпевшим по делу — Максимом Амелиным [по версии следствия, Амелин передавал взятки Никитину]. В 2020 Амелин попросил создать бизнес, связанный с общепитом, и оформить на себя. Джугунусов согласился и создал ООО «Вкуснота», позже — ИП «Джугунусов». Потерпевший по делу, по словам свидетеля, был бенефициаром, то есть выгодополучателем этих фирм.

В Рязани продолжили допрашивать свидетелей по уголовному делу бывшего заместителя председателя правительства Артема Никитина. На очередном заседании в Советском районном суде была журналист РЗН.инфо.

31 августа зачитали протокол допроса умершего свидетеля по делу — соответствующую справку прокурор предоставила суду.

Также допросили свидетеля — предпринимателя Егора Джугунусова. Он рассказал, что с подсудимым не знаком, но работал с потерпевшим по делу — Максимом Амелиным [по версии следствия, Амелин передавал взятки Никитину]. В 2020 Амелин попросил создать бизнес, связанный с общепитом, и оформить на себя. Джугунусов согласился и создал ООО «Вкуснота», позже — ИП «Джугунусов». Потерпевший по делу, по словам свидетеля, был бенефициаром, то есть выгодополучателем этих фирм.

Никитин спросил свидетеля, почему Амелин захотел открыть кафе, которым по сути управлял через третье лицо. Свидетель ответил, что не знает ответа на этот вопрос, но предположил, что к времени открытия у потерпевшего было «много фирм», поэтому потребовался Джугунусов.

Амелин периодически просил помощи в сфере общепита, например обеспечить кейтеринг мероприятия. Потерпевший один или два раза просил быть техническим исполнителем контрактов с АНО «ЦРКИ». Далее вопросы задавали адвокаты Никитина. Состоялся диалог свидетеля и одного из адвокатов:

— Вы согласились подписать контракт?

— Не было причин отказываться.

— Вам было это выгодно?

— Ну… да… за еду я получал…

— С вами оставались все деньги за контракт?

— Нет, часть я переводил Амелину за аренду оборудования.

— То есть вы были техническим исполнителем или реальным? Вы занимались кейтерингом?

— Да, за это я получал деньги. Но был еще контракт на поставки.

— То есть контракт на поставки по факту — контракт Амелина. А он получал какую-то выгоду?

— Ну, я получал деньги за этот контракт, а потом арендовал у Амелина оборудование.

Напомним, в феврале 2025 года бывшего заместителя председателя правительства Рязанской области Артема Никитина задержали по подозрению в получении взяток. По данным следствия, деньги ему передавал директор компании «Прожектор» индивидуальный предприниматель Максим Амелин, занимавшийся организацией культурных мероприятий в регионе. Следствие установило, что первую взятку в размере 1,5 миллиона рублей Никитин получил еще в 2022 году. В общей сложности сумма переданных им средств составила 18,8 миллиона рублей, при этом способ и размер вознаграждения чиновник определял непосредственно перед получением денег.