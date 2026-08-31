В Рязани полицейские поймали курьера мошенников из Москвы

59-летняя рязанка рассказала полицейским, что передала неизвестной женщине крупную сумму денег для «экспертизы на подлинность». Перед этим ей звонили якобы из правоохранительных органов и налоговой службы. С момента передачи денег прошло полчаса. Полицейские задержали курьера на территории Рязани, когда она уже собиралась покинуть город. У злоумышленницы изъяли 700 тысяч рублей. Полицейские выяснили, что несколько дней назад задержанная уже встречалась с потерпевшей и забрала у нее 1,5 млн рублей. Эти деньги москвичка перевела на счета сообщников, оставив себе оговоренный процент.

В Рязани задержали 37-летнюю жительницу Москвы, которая забрала у обманутой мошенниками женщины 700 тысяч рублей. Об этом 31 августа сообщили в пресс-службе УМВД по региону.

59-летняя рязанка рассказала полицейским, что передала неизвестной женщине крупную сумму денег для «экспертизы на подлинность». Перед этим ей звонили якобы из правоохранительных органов и налоговой службы. С момента передачи денег прошло полчаса.

Полицейские задержали курьера на территории Рязани, когда она уже собиралась покинуть город. У злоумышленницы изъяли 700 тысяч рублей.

Полицейские выяснили, что несколько дней назад задержанная уже встречалась с потерпевшей и забрала у нее 1,5 млн рублей. Эти деньги москвичка перевела на счета сообщников, оставив себе оговоренный процент.

Возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере) и части 3 статьи 30, части 3 статьи 159 УК РФ (покушение на мошенничество в крупном размере).

Женщину заключили под стражу. Полицейские устанавливают обстоятельства и дополнительные эпизоды противоправной деятельности подозреваемой.