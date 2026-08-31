В Рязани две девочки на одном электросамокате попали в ДТП

ДТП произошло 28 августа, примерно в 17:05, около дома № 23/9 на улице Энгельса. По предварительной информации полицейских, 37-летний рязанец, управляя BMW, сбил 16-летнюю девочку на электросамокате. Несовершеннолетней и ее 6-летней пассажирке потребовалась медпомощь. Полицейские проводят проверку и устанавливают обстоятельства происшествия.

В Рязани две девочки на электросамокате попали в ДТП. Об этом сообщили в пресс-службе УМВД по региону.

ДТП произошло 28 августа, примерно в 17:05, около дома № 23/9 на улице Энгельса.

По предварительной информации полицейских, 37-летний рязанец, управляя BMW, сбил 16-летнюю девочку на электросамокате.

Несовершеннолетней и ее 6-летней пассажирке потребовалась медпомощь.

Полицейские проводят проверку и устанавливают обстоятельства происшествия.