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В Рязани без света остались 22 улицы
Известно, что электричество пропало в 05:20, под отключение попали: Дорожная (Канищево), Интернациональная, Ленпоселок улица (Канищево), Новая (Канищево), Советская (Канищево), Дачная (Канищево), Озерный проезд (Семчино), Хрюкина (Канищево), Колхозная (Семчино), Свободы (Семчино), Семчин Лоск, 1 Мая (Канищево), Вишнёвый пер.(Канищево), Сенной переулок (Канищево), Школьная (Семчино), Озерный 2-й пер., Озерный 3-й пер., Озерный 4-й пер., Озерный 5-й пер., Трехреченская, Озерный проезд (Канищево), Луговая (Канищево). Свет пообещали восстановить в течение часа.

В Рязани без света остались 22 улицы. Об этом сообщает РГРЭС.

Известно, что электричество пропало в 05:20, под отключение попали:

  • Дорожная (Канищево),
  • Интернациональная,
  • Ленпоселок улица (Канищево),
  • Новая (Канищево),
  • Советская (Канищево),
  • Дачная (Канищево),
  • Озерный проезд (Семчино),
  • Хрюкина (Канищево),
  • Колхозная (Семчино),
  • Свободы (Семчино),
  • Семчин Лоск,
  • 1 Мая (Канищево),
  • Вишнёвый пер.(Канищево),
  • Сенной переулок (Канищево),
  • Школьная (Семчино),
  • Озерный 2-й пер.,
  • Озерный 3-й пер.,
  • Озерный 4-й пер.,
  • Озерный 5-й пер.,
  • Трехреченская,
  • Озерный проезд (Канищево),
  • Луговая (Канищево).

В данный момент бригада осуществляет локализацию поврежденного участка сети. Свет пообещали восстановить в течение часа.

UPD: В компании позже сообщили, что сложное технологическое нарушение требует привлечения дополнительной техники и ресурсов. Ориентировочное время восстановления электроэнергии — 2 часа.