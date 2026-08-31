В Рязани без света остались 22 улицы

Известно, что электричество пропало в 05:20, под отключение попали: Дорожная (Канищево), Интернациональная, Ленпоселок улица (Канищево), Новая (Канищево), Советская (Канищево), Дачная (Канищево), Озерный проезд (Семчино), Хрюкина (Канищево), Колхозная (Семчино), Свободы (Семчино), Семчин Лоск, 1 Мая (Канищево), Вишнёвый пер.(Канищево), Сенной переулок (Канищево), Школьная (Семчино), Озерный 2-й пер., Озерный 3-й пер., Озерный 4-й пер., Озерный 5-й пер., Трехреченская, Озерный проезд (Канищево), Луговая (Канищево). Свет пообещали восстановить в течение часа.

В Рязани без света остались 22 улицы. Об этом сообщает РГРЭС.

Известно, что электричество пропало в 05:20, под отключение попали:

Дорожная (Канищево),

Интернациональная,

Ленпоселок улица (Канищево),

Новая (Канищево),

Советская (Канищево),

Дачная (Канищево),

Озерный проезд (Семчино),

Хрюкина (Канищево),

Колхозная (Семчино),

Свободы (Семчино),

Семчин Лоск,

1 Мая (Канищево),

Вишнёвый пер.(Канищево),

Сенной переулок (Канищево),

Школьная (Семчино),

Озерный 2-й пер.,

Озерный 3-й пер.,

Озерный 4-й пер.,

Озерный 5-й пер.,

Трехреченская,

Озерный проезд (Канищево),

Луговая (Канищево).

В данный момент бригада осуществляет локализацию поврежденного участка сети. Свет пообещали восстановить в течение часа.

UPD: В компании позже сообщили, что сложное технологическое нарушение требует привлечения дополнительной техники и ресурсов. Ориентировочное время восстановления электроэнергии — 2 часа.