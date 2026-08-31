В Рязани без света остались 22 улицы
Известно, что электричество пропало в 05:20, под отключение попали: Дорожная (Канищево), Интернациональная, Ленпоселок улица (Канищево), Новая (Канищево), Советская (Канищево), Дачная (Канищево), Озерный проезд (Семчино), Хрюкина (Канищево), Колхозная (Семчино), Свободы (Семчино), Семчин Лоск, 1 Мая (Канищево), Вишнёвый пер.(Канищево), Сенной переулок (Канищево), Школьная (Семчино), Озерный 2-й пер., Озерный 3-й пер., Озерный 4-й пер., Озерный 5-й пер., Трехреченская, Озерный проезд (Канищево), Луговая (Канищево). Свет пообещали восстановить в течение часа.
В Рязани без света остались 22 улицы. Об этом сообщает РГРЭС.
Известно, что электричество пропало в 05:20, под отключение попали:
- Дорожная (Канищево),
- Интернациональная,
- Ленпоселок улица (Канищево),
- Новая (Канищево),
- Советская (Канищево),
- Дачная (Канищево),
- Озерный проезд (Семчино),
- Хрюкина (Канищево),
- Колхозная (Семчино),
- Свободы (Семчино),
- Семчин Лоск,
- 1 Мая (Канищево),
- Вишнёвый пер.(Канищево),
- Сенной переулок (Канищево),
- Школьная (Семчино),
- Озерный 2-й пер.,
- Озерный 3-й пер.,
- Озерный 4-й пер.,
- Озерный 5-й пер.,
- Трехреченская,
- Озерный проезд (Канищево),
- Луговая (Канищево).
В данный момент бригада осуществляет локализацию поврежденного участка сети. Свет пообещали восстановить в течение часа.
UPD: В компании позже сообщили, что сложное технологическое нарушение требует привлечения дополнительной техники и ресурсов. Ориентировочное время восстановления электроэнергии — 2 часа.