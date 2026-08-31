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В России запустят госсервис для поиска питомцев из приютов
Об этом пишет ТАСС со ссылкой на программу Минцифры по цифровой трансформации на 2026 год и плановый период 2027—2028 годов. Помимо платформы для устройства питомцев, в проекте анонсирован запуск сервиса для поиска пропавших животных и системы регистрации ветеринаров.

В России запустят госсервис для поиска питомцев из приютов. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на программу Минцифры по цифровой трансформации на 2026 год и плановый период 2027—2028 годов.

Помимо платформы для устройства питомцев, в проекте анонсирован запуск сервиса для поиска пропавших животных и системы регистрации ветеринаров.