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В Подмосковье арестовали двух девочек, задержанных за убийство школьника
По данным телеканала, мальчик пропал 26 августа в подмосковном Орехово-Зуеве. На следующий день тело шестиклассника нашли в подвале заброшенного здания. У погибшего были множественные колото-резаные ранения груди, шеи, живота и рук.

Арестованы девочки-подростки, задержанные после убийства шестиклассника в деревне Кабаново под Орехово-Зуевом. Об этом 29 августа сообщил корреспондент РЕН ТВ из зала суда.

По данным телеканала, мальчик пропал 26 августа. На следующий день тело шестиклассника нашли в подвале заброшенного здания. У погибшего были множественные колото-резаные ранения груди, шеи, живота и рук.

Отмечается, что по подозрению в убийстве задержаны девочки 15 и 16 лет. Возбуждено уголовное дело. РЕН ТВ местные жители рассказали, что подростки могли выполнять определенные задания, а одна из школьниц вовсе якобы снимала все на телефон.

Помимо этого, источник телеканала сообщал, что девочки заранее спланировали преступление и заманили мальчика в заброшенное здание под предлогом выпить пиво. Кроме того, как рассказал собеседник РЕН ТВ, одна из школьниц якобы давно хотела узнать, «каково это — убивать».

29 августа стало известно, что задержанных за убийство мальчика девочек арестовали на два месяца.

Фото: РЕН ТВ.