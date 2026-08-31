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В Перинатальный центр поступили три рентгеновских аппарата
Отмечается, что рентгеновские аппараты легкие, их можно привезти прямо к пациенту. Кроме того, как подчеркнули в медучреждении, оборудование удобно в управлении: лучевая трубка фиксируется на любой высоте — это исключает ее самопроизвольное опускание. Программная оболочка аппаратов позволяет выполнять снимки любых участков тела. Питание осуществляется от аккумулятора — его емкости достаточно для продолжительной работы. При этом результаты доступны сразу: снимок отображается на экране в реальном времени.

Три рентгеновских аппарата поступили в отделения детской и взрослой реанимации Перинатального центра в Рязани. Об этом 31 августа сообщили в соцсетях медучреждения.

Отмечается, что рентгеновские аппараты легкие, их можно привезти прямо к пациенту. Кроме того, как подчеркнули в медучреждении, оборудование удобно в управлении: лучевая трубка фиксируется на любой высоте — это исключает ее самопроизвольное опускание. Программная оболочка аппаратов позволяет выполнять снимки любых участков тела.

Питание осуществляется от аккумулятора — его емкости достаточно для продолжительной работы. При этом результаты доступны сразу: снимок отображается на экране в реальном времени.

«Данный вариант рентгеновского аппарата особенно ценен для детской службы: позволяет проводить высокоточную диагностику у наших самых маленьких пациентов, родившихся с экстремально низким весом в сверхранние сроки», — отметили в посте.

Фото: группа Перинатального центра в «ВК».