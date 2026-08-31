В Минобороны рассказали об обстановке в зоне СВО на 31 августа

Отмечается, что за сутки ВС РФ нанесли поражение энергетической и транспортной инфраструктуре, используемой в интересах ВСУ. Кроме того, силы ПВО сбили 7 управляемых авиабомб и 766 беспилотников ВСУ. По данным Минобороны, Украина в результате действий российских группировок войск потеряла порядка 1 375 военных за сутки.

В Минобороны рассказали об обстановке в зоне СВО на 31 августа. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Отмечается, что за сутки ВС РФ нанесли поражение энергетической и транспортной инфраструктуре, используемой в интересах ВСУ.

Кроме того, силы ПВО сбили 7 управляемых авиабомб и 766 беспилотников ВСУ.

По данным Минобороны, Украина в результате действий российских группировок войск потеряла порядка 1 375 военных за сутки.