В Минобороны рассказали об обстановке в зоне СВО на 31 августа
Отмечается, что за сутки ВС РФ нанесли поражение энергетической и транспортной инфраструктуре, используемой в интересах ВСУ. Кроме того, силы ПВО сбили 7 управляемых авиабомб и 766 беспилотников ВСУ. По данным Минобороны, Украина в результате действий российских группировок войск потеряла порядка 1 375 военных за сутки.
В Минобороны рассказали об обстановке в зоне СВО на 31 августа. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
Отмечается, что за сутки ВС РФ нанесли поражение энергетической и транспортной инфраструктуре, используемой в интересах ВСУ.
Кроме того, силы ПВО сбили 7 управляемых авиабомб и 766 беспилотников ВСУ.
По данным Минобороны, Украина в результате действий российских группировок войск потеряла порядка 1 375 военных за сутки.