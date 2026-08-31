В Кузбассе мотоциклисту оторвало голову после ДТП

Авария случилась 28 августа около 20:20 на улице Ленина в городе Осинники. Полицейские установили, что водитель мотоцикла Yamaha нарушил правила расположения транспорта на проезжей части, выехал на «встречку», где столкнулся с Тoyota Opa. Отмечается, что 24-летний водитель мотоцикла от полученных травм скончался на месте.

В Кузбассе мотоциклист погиб в ДТП. Об этом сообщили в пресс-службе УМВД по Кемеровской области.

Авария случилась 28 августа, около 20:20, на улице Ленина в городе Осинники.

Полицейские установили, что водитель мотоцикла Yamaha нарушил правила расположения транспорта на проезжей части, выехал на «встречку», где столкнулся с Тoyota Opa.

Отмечается, что 24-летний водитель мотоцикла от полученных травм скончался на месте.

По данным Telegram-канала «Плохие новости 18+», у водителя после столкновения оторвало голову.

Фото на главной: УМВД по Кемеровской области, в галерее — Telegram-канал «Плохие новости 18+».