В Госдуме заявили о «не зря» уезжающих из-за слухов о мобилизации россиянах

Депутат Госдумы, член комитета по обороне Виктор Соболев высказался о россиянах, покидающих страну на фоне слухов о мобилизации. По его мнению, такие граждане не нужны России, поскольку своим отъездом демонстрируют отсутствие любви к родине. «Если люди готовы уехать лишь из‑за слухов, значит, они не любят свою страну — и нам такие не нужны. Пусть уезжают», — заявил Соболев. При этом парламентарий подчеркнул, что в настоящее время мобилизация не требуется: военкоматы успешно выполняют задачи по комплектованию Вооружённых сил, поставленные Генштабом. «На сегодняшний день такой необходимости нет», — заключил депутат.

В Госдуме заявили о «не зря» уезжающих из-за слухов о мобилизации россиянах. Об этом сообщает RTVI.

Депутат Госдумы, член комитета по обороне Виктор Соболев высказался о россиянах, покидающих страну на фоне слухов о мобилизации. По его мнению, такие граждане не нужны России, поскольку своим отъездом демонстрируют отсутствие любви к родине.

«Если люди готовы уехать лишь из‑за слухов, значит, они не любят свою страну — и нам такие не нужны. Пусть уезжают», — заявил Соболев.

При этом парламентарий подчеркнул, что в настоящее время мобилизация не требуется: военкоматы успешно выполняют задачи по комплектованию Вооружённых сил, поставленные Генштабом. «На сегодняшний день такой необходимости нет», — заключил депутат.