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В Госдуме рассказали, как получить налоговый вычет за платные кружки
По словам депутата Свищева, при ставке НДФЛ 13% можно вернуть до 14,3 тысячи рублей на каждого ребенка. Максимальная сумма расходов, с которой предоставляется вычет, — 110 тысяч рублей в год (общий лимит на обоих родителей). Для оформления вычета нужно: проверить, есть ли у организации лицензия на образовательную деятельность; после оплаты запросить в учреждении справку об оплате образовательных услуг для налоговой; подать заявление через личный кабинет налогоплательщика на сайте ФНС или на портале «Госуслуги» либо через работодателя.

Депутат Госдумы Дмитрий Свищев рассказал, что работающие родители, опекуны и попечители, уплачивающие НДФЛ, могут оформить налоговый вычет за платные кружки, секции и дополнительные занятия в детском саду. Об этом 31 августа он сообщил в беседе с РИА Новости.

По словам депутата, при ставке НДФЛ 13% можно вернуть до 14,3 тысячи рублей на каждого ребенка. Максимальная сумма расходов, с которой предоставляется вычет, — 110 тысяч рублей в год (общий лимит на обоих родителей).

Право сохраняется до совершеннолетия ребёнка, а если он учится очно — до 24 лет включительно. Вычет дают за оплату образовательных услуг — например, занятий музыкой, рисованием, иностранными языками, курсов подготовки к школе, дополнительных занятий в государственных и частных учреждениях. При этом компенсация не положена за присмотр и уход за ребенком, питание и коммунальные услуги.

Для оформления вычета нужно:

  • проверить, есть ли у организации лицензия на образовательную деятельность;
  • после оплаты запросить в учреждении справку об оплате образовательных услуг для налоговой;
  • подать заявление через личный кабинет налогоплательщика на сайте ФНС или на портале «Госуслуги» либо через работодателя.

Свищев уточнил, что с 2024 года процедура упрощена: вместо множества чеков достаточно одной справки от организации. Вычет можно оформить за три предыдущих года — в 2026 году, например, за 2023, 2024 и 2025 годы. Деньги поступят на банковскую карту в течение нескольких месяцев.