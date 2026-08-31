В двух округах Рязанской области 1 сентября отключат электричество

1 сентября в Пителинском и Касимовском округах Рязанской области запланированы отключения электроэнергии. Об этом сообщили местные власти. В селе Веряево Пителинского округа электричества не будет с 09:00 до 17:00. Отключение связано с монтажом провода СИП. В рабочем поселке Елатьма Касимовского округа электроэнергию отключат с 10:00 до 15:00 из-за опиловки деревьев.

1 сентября в Пителинском и Касимовском округах Рязанской области запланированы отключения электроэнергии. Об этом сообщили местные власти.

В селе Веряево Пителинского округа электричества не будет с 09:00 до 17:00. Отключение связано с монтажом провода СИП.

В рабочем поселке Елатьма Касимовского округа электроэнергию отключат с 10:00 до 15:00 из-за опиловки деревьев. Ограничение затронет следующие улицы: