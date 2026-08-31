В ДТП с автобусом на Ставрополье погибли шесть человек

В ночь на 30 августа на федеральной трассе «Кавказ» в Ставропольском крае столкнулись рейсовый автобус и грузовик. Авария произошла около поселка Иноземцево. Погибли шесть человек, еще 38 пострадали. Автобус Setra ехал из Грузии в Москву. По данным Госавтоинспекции, водитель двигался на высокой скорости и не выдержал дистанцию до ехавшего впереди КамАЗа. После столкновения автобус съехал в кювет.

В ночь на 30 августа на федеральной трассе «Кавказ» в Ставропольском крае столкнулись рейсовый автобус и грузовик. Авария произошла около поселка Иноземцево. Погибли шесть человек, еще 38 пострадали, сообщили в прокуратуре Ставропольского края.

Автобус Setra ехал из Грузии в Москву. По данным Госавтоинспекции, водитель двигался на высокой скорости и не выдержал дистанцию до ехавшего впереди КамАЗа. После столкновения автобус съехал в кювет.

Всего в автобусе находились 43 человека, в том числе 10 детей. Один ребенок получил тяжелые травмы и находится в реанимации.

Первоначально сообщалось о пяти погибших. Позже один из пострадавших скончался в больнице, в результате чего число жертв выросло до шести.

На месте аварии работали спасатели, медики и следователи. Специалисты МЧС извлекали людей из сильно поврежденного автобуса.

Прокуратура начала проверку соблюдения перевозчиком требований безопасности дорожного движения и правил пассажирских перевозок. Следственный комитет возбудил уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

Фото: прокуратура Ставропольского края.