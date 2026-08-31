В День знаний воздух в Рязанской области прогреется до 26 °C

Соответствующий прогноз погоды опубликован на сайте регионального Гидрометцентра. Во вторник, 1 сентября, прогнозируется переменная облачность, без осадков. Температура воздуха по области ночью опустится до +12 до +16°С, днем воздух прогреется до +25 до +26°С. Ветер южный, 3-4 м/с, порывы до 13 м/с.