В 2026 году рынку труда Рязани больше всего не хватает поваров и врачей

В список наиболее востребованных профессий также вошли администраторы торговых залов, пекари, повара и кондитеры, а также продавцы-консультанты и кассиры. Кадровый голод охватывает 24 профессии, включая инженеров, рабочих и управленцев. Некоторые регионы, такие как Иркутская область, Республика Саха и Рязанская область, сталкиваются с особенно острым дефицитом специалистов в строительстве, медицине и сфере услуг. Например, в Рязанской области не хватает поваров, врачей и директоров магазинов. Прогнозы показывают, что в ближайшие годы ситуация с нехваткой кадров может усугубиться, если не будут предприняты меры по подготовке и привлечению специалистов.