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В 2026 году рынку труда Рязани больше всего не хватает поваров и врачей
В список наиболее востребованных профессий также вошли администраторы торговых залов, пекари, повара и кондитеры, а также продавцы-консультанты и кассиры. Кадровый голод охватывает 24 профессии, включая инженеров, рабочих и управленцев. Некоторые регионы, такие как Иркутская область, Республика Саха и Рязанская область, сталкиваются с особенно острым дефицитом специалистов в строительстве, медицине и сфере услуг. Например, в Рязанской области не хватает поваров, врачей и директоров магазинов. Прогнозы показывают, что в ближайшие годы ситуация с нехваткой кадров может усугубиться, если не будут предприняты меры по подготовке и привлечению специалистов.

В 2026 году в России ожидается значительный дефицит кадров в различных сферах, особенно в профессиях, связанных с медициной и ЖКХ. Согласно исследованию аналитиков hh.ru, наибольшая нехватка наблюдается среди фармацевтов и дворников, где соотношение резюме к вакансиям составляет 1,7. Об этом пишет «Лента. ру».

В список наиболее востребованных профессий также вошли администраторы торговых залов, пекари, повара и кондитеры, а также продавцы-консультанты и кассиры. Кадровый голод охватывает 24 профессии, включая инженеров, рабочих и управленцев.

Некоторые регионы, такие как Иркутская область, Республика Саха и Рязанская область, сталкиваются с особенно острым дефицитом специалистов в строительстве, медицине и сфере услуг. Например, в Рязанской области не хватает поваров, врачей и директоров магазинов.

Прогнозы показывают, что в ближайшие годы ситуация с нехваткой кадров может усугубиться, если не будут предприняты меры по подготовке и привлечению специалистов.