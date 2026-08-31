УК привлекли к ответственности после жалоб рязанцев на отключение газа

Госжилинспекция Рязанской области выдала предписание управляющей компании «УК Меласс» и будет добиваться ее наказания. Это произошло после обращения жителей дома № 66 по улице Мусоргского, где отключили газ. Проверка показала, что в доме повреждены вытяжные трубы, а на общих кухнях есть засоры в вентиляционных каналах, из-за чего они не работают. Кроме того, на трубы были самовольно прикреплены антенны и кабели. Чтобы восстановить подачу газа, управляющей компании нужно отремонтировать вытяжные трубы, а жильцы должны предоставить доступ в свои квартиры для проверки вентиляции.

Госжилинспекция Рязанской области выдала предписание управляющей компании «УК Меласс» и будет добиваться ее наказания. Как отметили в группе «ЖКХИНФО | 62», это произошло после обращения жителей дома № 66 по улице Мусоргского, где отключили газ.

Проверка показала, что в доме повреждены вытяжные трубы, а на общих кухнях есть засоры в вентиляционных каналах, из-за чего они не работают. Кроме того, на трубы были самовольно прикреплены антенны и кабели.

Чтобы восстановить подачу газа, управляющей компании нужно отремонтировать вытяжные трубы, а жильцы должны предоставить доступ в свои квартиры для проверки вентиляции.

В Госжилинспекции напомнили, что самовольная газификация и перепланировка помещений строго запрещены. Подключение газового оборудования должно делать только специализированная организация.