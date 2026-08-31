Стало известно, на каких улицах Рязани отключили горячую воду из-за капремонта

РМПТС начало капремонт участка трубопроводов в районе дома 14 по улице Связи. Об этом сообщили в группе «ЖКХИНФО | 62». В связи с проведением работ временно ограничено горячее водоснабжение для ряда жилых домов и социальных объектов. Под ограничения попали адреса: улица 1-я Прудная, дома 21, 24; улица Соколовская, дома 2а, 2б, 6 корпус 1; школа № 38; детский сад № 105. Возобновление подачи горячей воды запланировано на 11 сентября.