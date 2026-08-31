СК начал проверку после сообщений об истязании детей в Кадоме

Следственный комитет проводит проверку сообщения о возможном нарушении прав приемных детей в поселке Кадом Рязанской области. Об этом сообщили в пресс-службе СК России. В эфире федерального телеканала рассказали, что супружеская пара якобы усыновила нескольких детей, чтобы использовать их для принудительного труда и получать различные выплаты. По данному факту следователи Рязанской области проводят процессуальную проверку по признакам преступления, предусмотренного ст. 117 УК РФ (истязание).

Следственный комитет проводит проверку сообщения о возможном нарушении прав приемных детей в поселке Кадом Рязанской области. Об этом сообщили в пресс-службе СК России.

В эфире федерального телеканала рассказали, что супружеская пара якобы усыновила нескольких детей, чтобы использовать их для принудительного труда и получать различные выплаты.

По данному факту следователи Рязанской области проводят процессуальную проверку по признакам преступления, предусмотренного ст. 117 УК РФ (истязание). Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил исполняющему обязанности руководителя регионального управления Алексею Медведкову доложить о результатах проверки.

Исполнение поручения поставили на контроль в центральном аппарате ведомства.