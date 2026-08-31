Силы ПВО в ночь на 31 августа сбили над Россией 239 БПЛА

Отмечается, что в период с 20:00 30 августа до 8:00 31 августа перехвачены беспилотники над территориями Белгородской, Брянской, Воронежской, Калужской, Курской, Липецкой, Орловской, Ростовской, Самарской, Саратовской, Тамбовской, Тульской областей, Московского региона, Краснодарского края, Республики Крым и над акваторией Черного моря.

Силы ПВО в ночь на 31 августа сбили над Россией 239 БПЛА. Об этом сообщили в Минобороны страны.

Отмечается, что в период с 20:00 30 августа до 8:00 31 августа перехвачены беспилотники над территориями Белгородской, Брянской, Воронежской, Калужской, Курской, Липецкой, Орловской, Ростовской, Самарской, Саратовской, Тамбовской, Тульской областей, Московского региона, Краснодарского края, Республики Крым и над акваторией Черного моря.