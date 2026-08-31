Рязанскую область накроют грозы и туман

Согласно прогнозам, в ближайший час с сохранением до конца суток 31 августа на территории Рязанской области местами ожидается ливневый дождь, гроза, усиление западного ветра порывами 15 м/с. Помимо этого, ночью и утром 1 сентября местами на территории Рязанской области ожидается туман с ухудшением видимости 200-500 м.