Рязанский сирота получил непригодную для жизни квартиру и вынужден платить за нее

21-летний сирота вместе с супругой обратился в редакцию РЗН.инфо с требованием привлечь чиновников к ответственности за халатность и предоставить ему нормальное жилье. Молодому человеку выдали муниципальную квартиру в Михайлове, которая оказалась непригодной и опасной для жизни, однако теперь администрация пытается переложить ответственность за устранение дефектов на юношу.

21-летний сирота вместе с супругой обратился в редакцию РЗН.инфо с требованием привлечь чиновников к ответственности за халатность и предоставить ему нормальное жилье. Молодому человеку выдали муниципальную квартиру в Михайлове, которая оказалась непригодной и опасной для жизни, однако теперь администрация пытается переложить ответственность за устранение дефектов на юношу.

Евгений большую часть юности провел в интернате, так как дом его родителей признали полностью непригодным для проживания. Его отец скончался, а мать лишили родительских прав. После 18-летия юноша получил право на жилье, в декабре 2022 года ему предоставили однокомнатную квартиру на улице Фабричной в Михайлове. Договор найма специализированного жилого помещения власти передали ему без указания даты и срока действия.

При приемке юноша сразу обратил внимание на ряд критических недостатков: трещину в оконном стекле на балконе, размороженную и треснувшую батарею на кухне, протекающий унитаз и отклеивающиеся обои. Представители администрации устно пообещали устранить недочеты.

«Меня, конечно, не вынуждали подписать этот договор, но давили, сказав, что я вовсе могу не получить квартиру, если откажусь от этой. Заверили, что все будет хорошо. И я поверил им», — отметил Евгений.

Акт обследования жилищно-бытовых условий от июля 2026 года зафиксировал следующую картину: около унитаза стояла вода, причина которой не была установлена, на стене возле котла имелись подтеки, а само газовое оборудование отключили без проведения осмотра на неисправность. При попытке включить отопление, в квартире появился сильный запах газа, что сделало пребывание в помещении опасным. На тот момент за квартирой присматривал товарищ молодого человека, поскольку сам он учился в Рязани и проживал в предоставленном учебным заведением общежитии.

В ответ на претензии представители администрации на встречах с молодым человеком и его супругой заявляли, что никто их не принуждал к подписанию договора. На вопрос о том, почему ему не дали документы с датой чиновница, которая отказалась представляться, заявила:

«Мы дали вам недатированный договор, да, но это чтобы вы сами поставили дату приемки. Вы не поставили… кто ж в этом виноват?»

Также в беседе с чиновницей звучали аргументы о том, что в других районах жилье выдают в еще более плачевном состоянии. В михайловской мэрии настаивали, что 18-летний юноша, как взрослый человек, должен нести ответственность за устранение всех недостатков самостоятельно, поскольку в администрации «не так много людей». При этом сами представители ведомства признали, что были вынуждены делать ремонт, например, два раза менять унитаз, который, согласно акту осмотра, все равно продолжает течь.

Молодой человек недоумевает, что должен своими силами и за свой счет устранять строительные дефекты в выданном государством жилье. По его словам, в 18 лет ему пообещали все починить на словах, он подписал документы, поверив «лапше на уши», а теперь его считают виноватым в том, что он доверился чиновникам, предоставившим плохое жилье.

Из-за невозможности проживания в квартире от государства молодая семья начала снимать другое жилье в Рязани, продолжая оплачивать счета за непригодную квартиру в Михайлове. По примерным подсчетам, за 3,5 года рязанец заплатил за квартиру, в которой не проживает, 45 тысяч рублей.

Рязанец обратился в следственные органы. Следователь на словах сообщил о готовности возбудить дело о халатности должностных лиц. Однако никаких официальных бумаг не поступило, а вскоре пришло решение прокуратуры Михайловского района с отказом в принятии мер прокурорского реагирования и отменой постановления о возбуждении уголовного дела.

В связи с этим заявитель направил обращение главе Следственного комитета Российской Федерации Александру Бастрыкину и в Генеральную прокуратуру. Он требует провести объективную проверку действий чиновников, добиться признания выданного помещения нежилым и обязать администрацию либо провести качественный ремонт муниципальной

квартиры, либо предоставить ему другое благоустроенное жилье, соответствующее всем санитарным и техническим нормам. Ответа от ведомств он пока не получил.