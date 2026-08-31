Рязанская область заняла 37 место в рейтинге по динамике потребительского спроса

В первом полугодии 2026 года потребительский спрос в Рязанской области увеличился на 5,51%. Среднемесячные потребительские расходы в регионе составили 42,4 тысячи рублей. Чукотка, Магаданская и Ивановская области лидируют в рейтинге регионов. В замыкающей группе — Ингушетия, Дагестан и ЯНАО.