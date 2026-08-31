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Рязанец заказал iPhone 17 Pro, а получил кнопочную Nokia
Житель Рязани заказал на Ozon смартфон Apple iPhone 17 Pro за 99 308 рублей, но вместо него в пункт выдачи пришел кнопочный телефон Nokia. В ноябре 2025 года мужчина заключил с ИП договор купли-продажи телефона через Ozon. С учетом доставки стоимость заказа составила 99 558 рублей. Рязанец полностью оплатил покупку, однако при получении обнаружил, что ему привезли совершенно другой телефон.

Житель Рязани заказал на Ozon смартфон Apple iPhone 17 Pro за 99 308 рублей, но вместо него в пункт выдачи пришел кнопочный телефон Nokia. Об этом сообщили в пресс-службе Октябрьского районного суда.

В ноябре 2025 года мужчина заключил с ИП договор купли-продажи телефона через Ozon. С учетом доставки стоимость заказа составила 99 558 рублей. Рязанец полностью оплатил покупку, однако при получении обнаружил, что ему привезли совершенно другой телефон.

Покупатель направил продавцу претензию с требованием возместить убытки и выплатить неустойку, но добровольно требования не удовлетворили. Тогда он обратился в Октябрьский районный суд Рязани.

Истец просил расторгнуть договор, взыскать убытки, неустойку, компенсацию морального вреда и штраф. Общая сумма требований составила 141 453 рубля 71 копейку.

Предприниматель в суд не явился, поэтому дело рассмотрели заочно. Суд частично удовлетворил требования покупателя, расторг договор и взыскал с ИП в его пользу 138 258 рублей 75 копеек.

Решение суда пока не вступило в законную силу.