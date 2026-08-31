Рязанец заказал iPhone 17 Pro, а получил кнопочную Nokia

Житель Рязани заказал на Ozon смартфон Apple iPhone 17 Pro за 99 308 рублей, но вместо него в пункт выдачи пришел кнопочный телефон Nokia. Об этом сообщили в пресс-службе Октябрьского районного суда.
В ноябре 2025 года мужчина заключил с ИП договор купли-продажи телефона через Ozon. С учетом доставки стоимость заказа составила 99 558 рублей. Рязанец полностью оплатил покупку, однако при получении обнаружил, что ему привезли совершенно другой телефон.
Покупатель направил продавцу претензию с требованием возместить убытки и выплатить неустойку, но добровольно требования не удовлетворили. Тогда он обратился в Октябрьский районный суд Рязани.
Истец просил расторгнуть договор, взыскать убытки, неустойку, компенсацию морального вреда и штраф. Общая сумма требований составила 141 453 рубля 71 копейку.
Предприниматель в суд не явился, поэтому дело рассмотрели заочно. Суд частично удовлетворил требования покупателя, расторг договор и взыскал с ИП в его пользу 138 258 рублей 75 копеек.
Решение суда пока не вступило в законную силу.