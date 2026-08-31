Рязанцы пожаловались на оставленные раскопанными после ремонта дороги

Об этом сообщили в соцсетях. По словам очевидцев, на улице Берёзовая во время работ раскопали несколько участков, а после так и оставили. «Скоро дети по этой дороге пойдут и тут такой асфальт, и никто ничего не делает. Вот что за ужас», — пишут местные жители. Они надеются, что проблема будет решена в скором времени.

Рязанцы пожаловались на оставленный после ремонта мусор. Об этом сообщили в соцсетях.

По словам очевидцев, на улице Берёзовая во время работ раскопали несколько участков, а после так и оставили.

«Скоро дети по этой дороге пойдут и тут такой асфальт, и никто ничего не делает. Вот что за ужас», — пишут местные жители.

Они надеются, что проблема будет решена в скором времени.