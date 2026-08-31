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Рязанцам рассказали, когда вернут горячую воду в дома на Новоселов
В Рязани планируют восстановить горячее водоснабжение в части домов на улице Новоселов 4 сентября. Сроки согласовали на рабочей встрече в МУП «РМПТС» с подрядной организацией, которая проводит капитальный ремонт на улице. Горячую воду планируют подать по следующим адресам: ул. Новоселов, д. 53, д. 53 к. 1, д. 53 к. 2, д. 53 к. 3, д. 55; ул. Шереметьевская, д. 9, д. 9 к. 1, д. 9 к. 2; ул. Васильевская, д. 16.

В Рязани планируют восстановить горячее водоснабжение в части домов на улице Новоселов 4 сентября. Сроки согласовали на рабочей встрече в МУП «РМПТС» с подрядной организацией, которая проводит капитальный ремонт на улице.

Горячую воду планируют подать по следующим адресам:

  • ул. Новоселов, д. 53, д. 53 к. 1, д. 53 к. 2, д. 53 к. 3, д. 55;
  • ул. Шереметьевская, д. 9, д. 9 к. 1, д. 9 к. 2;
  • ул. Васильевская, д. 16.

Для домов по адресам ул. Новоселов, д. 51, д. 51 к. 1, д. 51 к. 2 и д. 51 к. 3 график восстановления горячего водоснабжения определят дополнительно.

Актуальную информацию обещают опубликовать в течение текущей недели.