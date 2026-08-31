Россиянам рассказали, может ли учитель выгнать ученика с урока

В Совете Федерации рассказали, что по закону, удалить ученика с занятия нельзя, но это не освобождает ребенка от соблюдения правил поведения. «Ученик обязан соблюдать правила внутреннего распорядка и требования устава школы», чтобы право на образование было у всего класса, «а не только у того, кто громче всех мешает уроку», — отметил сенатор Айрат Гибатдинов.

Россиянам рассказали, может ли учитель выгнать ученика с урока. Об этом пишет ТАСС.

В Совете Федерации рассказали, что по закону, удалить ученика с занятия нельзя, но это не освобождает ребенка от соблюдения правил поведения.

«Ученик обязан соблюдать правила внутреннего распорядка и требования устава школы», чтобы право на образование было у всего класса, «а не только у того, кто громче всех мешает уроку», — отметил сенатор Айрат Гибатдинов.