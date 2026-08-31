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Россиянам рассказали, что изменится в финансовой сфере с 1 сентября
С 1 сентября в России вступят в силу несколько изменений в финансовой сфере. Россияне смогут открыть специальный кошелек цифрового рубля через мобильные приложения крупнейших банков. Пополнять его с обычного банковского счета, переводить деньги и оплачивать товары и услуги можно будет без комиссии. Еще одним нововведением станет единый QR-код для оплаты покупок. После его сканирования покупатель попадет на страницу со всеми доступными способами оплаты и сможет выбрать подходящий вариант — например, через Систему быстрых платежей, банковский сервис или оплату частями.

С 1 сентября в России вступят в силу несколько изменений в финансовой сфере. Об этом сообщили в Банке России.

Россияне смогут открыть специальный кошелек цифрового рубля через мобильные приложения крупнейших банков. Пополнять его с обычного банковского счета, переводить деньги и оплачивать товары и услуги можно будет без комиссии.

Еще одним нововведением станет единый QR-код для оплаты покупок. После его сканирования покупатель попадет на страницу со всеми доступными способами оплаты и сможет выбрать подходящий вариант — например, через Систему быстрых платежей, банковский сервис или оплату частями.

Также с сентября семьи с двумя и более детьми смогут воспользоваться специальными ипотечными каникулами. Максимальный срок такой паузы составит до 1,5 года вместо шести месяцев по обычным ипотечным каникулам.

Для получения каникул не потребуется доказывать ухудшение финансового положения. При этом должны выполняться три условия: семья ранее не брала ипотечные каникулы по этому кредиту, ипотека оформлена на единственное жилье, а сумма кредита не превышает 15 млн рублей.

Во время ипотечных каникул банк не сможет досрочно расторгнуть договор или взыскать заложенное жилье, а также начислять штрафы за уже допущенные просрочки. Каникулы не ухудшают кредитную историю заемщика.