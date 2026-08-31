Россиян предупредили о мошенничестве с бесплатными рецептами в соцсетях

Заместитель председателя комитета по бюджету и налогам Госдумы Каплан Панеш рассказал, что бесплатные видео с рецептами для здоровья в социальных сетях часто используются мошенниками для продажи платных курсов. Депутат отметил, что хотя многие рецепты безобидны, после просмотра видео зрителям предлагают купить закрытые курсы или книги. Он объяснил, что мошенники сначала просят оставить контактные данные, а затем начинают активно рекламировать свои дорогие курсы, которые часто не имеют научного обоснования. Панеш подчеркнул, что пенсионеры особенно подвержены таким уловкам. Он предупредил, что предложение купить что-то после бесплатного видео почти всегда является ловушкой.

Заместитель председателя комитета по бюджету и налогам Госдумы Каплан Панеш сообщил о том, что бесплатные видео с рецептами для здоровья в соцсетях часто используются как приманка для продажи платных курсов и «уникальных методик». Об этом пишет РИА Новости.

Депутат отметил, что хотя многие рецепты безобидны, после просмотра видео зрителям предлагают купить закрытые курсы или книги.

Он объяснил, что мошенники сначала просят оставить контактные данные, а затем начинают активно рекламировать свои дорогие курсы, которые часто не имеют научного обоснования.

Панеш подчеркнул, что пенсионеры особенно подвержены таким уловкам. Он предупредил, что предложение купить что-то после бесплатного видео почти всегда является ловушкой.