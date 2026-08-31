Путин заявил о движении России к завершению украинского конфликта

Президент России Владимир Путин сообщил о стремлении страны к завершению украинского конфликта во время встречи с премьер-министром Индии Нарендрой Моди на полях саммита ШОС, его цитирует РИА Новости. В ходе переговоров индийский премьер-министр подчеркнул необходимость мирного урегулирования всех существующих проблем и предложил обсудить эти вопросы на предстоящем саммите БРИКС в Нью-Дели. Моди также выразил надежду на продуктивный визит Путина на данное мероприятие. Российский лидер поддержал позицию индийского коллеги, отметив, что Россия уже движется в направлении мирного разрешения конфликта. «Спасибо большое, уважаемый премьер-министр. Мы по этому пути и двигаемся», — подчеркнул Путин.

Президент России Владимир Путин сообщил о стремлении страны к завершению украинского конфликта во время встречи с премьер-министром Индии Нарендрой Моди на полях саммита ШОС, его цитирует РИА Новости.

В ходе переговоров индийский премьер-министр подчеркнул необходимость мирного урегулирования всех существующих проблем и предложил обсудить эти вопросы на предстоящем саммите БРИКС в Нью-Дели. Моди также выразил надежду на продуктивный визит Путина на данное мероприятие.

Российский лидер поддержал позицию индийского коллеги, отметив, что Россия уже движется в направлении мирного разрешения конфликта. «Спасибо большое, уважаемый премьер-министр. Мы по этому пути и двигаемся», — подчеркнул Путин.