Пропавший в Ленобласти двухлетний сын режиссера утонул

Трагедия произошла в Волховском районе. Отмечается, что мальчик играл со своим четырехлетним братом. Во время игры он куда-то убежал.

Пропавший в Ленобласти двухлетний сын петербургского режиссера Петра Демкина утонул. Об этом 29 августа сообщил 78.ru.

Трагедия произошла в Волховском районе. Отмечается, что мальчик играл со своим четырехлетним братом. Во время игры он куда-то убежал.

Отец, с которым пообщался 78.ru, сообщил, что он ненадолго отошел к машине, чтобы развесить мокрые носки. Вернувшись, мужчина обнаружил, что младшего ребенка нет. Отец предположил, что мальчик мог направиться к козлятам или к воде.

Затем организовали поиски ребенка. Позже тело мальчика нашли в пруду и передали полицейским.

Фото: Аварийно-спасательная служба ЛО.