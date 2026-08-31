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Пропавший в Ленобласти двухлетний сын режиссера утонул
Трагедия произошла в Волховском районе. Отмечается, что мальчик играл со своим четырехлетним братом. Во время игры он куда-то убежал.

Пропавший в Ленобласти двухлетний сын петербургского режиссера Петра Демкина утонул. Об этом 29 августа сообщил 78.ru.

Трагедия произошла в Волховском районе. Отмечается, что мальчик играл со своим четырехлетним братом. Во время игры он куда-то убежал.

Отец, с которым пообщался 78.ru, сообщил, что он ненадолго отошел к машине, чтобы развесить мокрые носки. Вернувшись, мужчина обнаружил, что младшего ребенка нет. Отец предположил, что мальчик мог направиться к козлятам или к воде.

Затем организовали поиски ребенка. Позже тело мальчика нашли в пруду и передали полицейским.

Фото: Аварийно-спасательная служба ЛО.