Politico: октябрьский пакет санкций ЕС против РФ затронет 1600 физлиц и компаний

Отмечается, что санкции планируют представить на встрече лидеров ЕС в середине октября; предварительно вопрос обсудят 1-2 сентября на неформальной встрече глав МИД в Уиклоу. Ужесточение мер связывают в том числе с инцидентом в аэропорту Лейпциг/Галле 4 августа: там нашли беспилотник со взрывным устройством, ещё один БПЛА столкнулся с самолётом DHL, позже обнаружили третий дрон и следы гексогена. В Германии происшествие назвали «сценарием гибридной атаки».