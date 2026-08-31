Погиб герой мема «Сафонов, оплатить!»

О смерти мужчины сообщил экс-депутат Госдумы Василий Власов. По его словам, Александр Сафонов провёл в зоне СВО 4 года, куда отправился добровольцем. В конце августа он был ранен осколком в голову, но позже скончался в госпитале. Ранее Александр Сафонов был помощником Владимира Жириновского и прославился благодаря вирусному ролику.