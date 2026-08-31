Почти 500 млн рублей получит Рязанская область на лекарства для тяжелобольных

Отмечается, что финансирование предусмотрено для обеспечения лекарствами и медицинскими изделиями пациентов, страдающих онкологическими, сердечно-сосудистыми, орфанными и аутоиммунными заболеваниями, а также сахарным диабетом. Препаратами планируется обеспечить более семи тысяч жителей.

Почти 500 млн рублей получит Рязанская область на лекарства для тяжелобольных. Об этом сообщил председатель комитета по бюджету и налогам Госдумы, депутат от региона Андрей Макаров, говорится на сайте облправительства.

По его словам, комиссия Федерального Собрания РФ по перераспределению бюджетных ассигнований одобрила предложение о направлении в Рязанскую область 498 млн рублей. Средства выделят в виде дотации в 2026 году.

Отмечается, что финансирование предусмотрено для обеспечения лекарствами и медицинскими изделиями пациентов, страдающих онкологическими, сердечно-сосудистыми, орфанными и аутоиммунными заболеваниями, а также сахарным диабетом. Препаратами планируют обеспечить более семи тысяч жителей.