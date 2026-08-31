Опубликованы снимки с фотозоны фестиваля «Подбелка-2026»

В течение праздника рязанцы и гости города фотографировались с музыкальными инструментами: гитарами, клавишами и барабаном. Целиком фоторепортаж можно посмотреть здесь. Учредитель и организатор фестиваля «Подбелка-2026» — агентство РЗН.инфо. Мероприятие прошло при поддержке правительства Рязанской области и администрации Рязани. Ранее стал известен победитель фестиваля «Подбелка-2026».

Опубликованы снимки с фотозоны «Подбелки-2026». Фоторепортаж разместили в группе фестиваля уличных музыкантов.

В течение праздника рязанцы и гости города фотографировались с музыкальными инструментами: гитарами, клавишами и барабаном. Целиком фоторепортаж можно посмотреть здесь.

Учредитель и организатор фестиваля «Подбелка-2026» — агентство РЗН.инфо. Мероприятие прошло при поддержке правительства Рязанской области и администрации Рязани.

Ранее стал известен победитель фестиваля «Подбелка-2026».