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На нескольких улицах в Рязани 31 августа отключат холодную воду
С 09:00 до 15:00 31 августа холодной воды не будет по адресам: 10-я Линия, с дома № 2 по дом № 50 (четная сторона) и с дома № 1 по дом № 27 (нечетная сторона), частный сектор; 9-я Линия, с дома № 2 по дом № 10 (четная сторона) и с дома № 1 по дом № 19 (нечетная сторона), частный сектор; 9-я Линия, дома № 3а, 14, 18, 18, корпус 1; Шевченко, дом № 95. В зону отключения попадут Педагогический колледж на улице 9-я Линия, дом № 18, корпус 2, Рязанский технологический колледж на улице 12-я Линия, дом № 1г, здание УФСИН по региону, военный комиссариат.

Несколько улиц в Рязани 31 августа останутся без холодной воды. Об этом сообщили на сайте Водоканала.

С 09:00 до 15:00 31 августа холодной воды не будет по адресам:

  • 10-я Линия, с дома № 2 по дом № 50 (четная сторона) и с дома № 1 по дом № 27 (нечетная сторона), частный сектор;
  • 9-я Линия, с дома № 2 по дом № 10 (четная сторона) и с дома № 1 по дом № 19 (нечетная сторона), частный сектор;
  • 9-я Линия, дома № 3а, 14, 18, 18, корпус 1;
  • Шевченко, дом № 95.

В зону отключения попадут Педагогический колледж на улице 9-я Линия, дом № 18, корпус 2, Рязанский технологический колледж на улице 12-я Линия, дом № 1г, здание УФСИН по региону, военный комиссариат.